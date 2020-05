Sul do Estado: Fogo atinge carroceria de caminhão na BR-153

Na noite desta última sexta-feira (01) foi registrado um incêndio na carroceria de um caminhão, próximo ao município de Aliança.

Por Régis Caio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou nos pneus da carroceria do bitrem e se espalhou. O motorista contou que ainda afastou a parte da frente do veículo para não ser atingida.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros de Gurupi, que após apagar as chamas fez um trabalho de rescaldo e de limpeza da pista. Ninguém ficou ferido.