Sul do Estado| Criança morre após acidente doméstico em Paranã Avalie esse post Avalie esse post

O caso aconteceu nesta última quarta-feira (30) na cidade de Paranã, uma criança de 1 ano faleceu após sofrer queimaduras pelo corpo.

Da Redação

Segundo uma moradora de Paranã a criança faleceu em decorrência de um acidente doméstico após a mãe sair de casa e deixar as duas filhas.

“A mãe saiu e deixou em casa um bebê de 1 ano e 1 mês dormindo em um berço e outra de 2 anos brincando. O maior colocou fogo no berço e a criança menor sofreu queimaduras gravíssimas e veio a óbito já em Palmas”, disse uma moradora para o Portal Atitude.

Polícia Civil investiga

Em nota, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 99ª Delegacia de Polícia de Paranã, informou que um Boletim de Ocorrência já foi registrado, sendo aberto um inquérito policial para investigar as possíveis causas do acidente como também identificar possíveis responsáveis.