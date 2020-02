Sul do Estado | Cinco pessoas ficam feridas após capotamento de carro na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

O acidente aconteceu próximo ao trevo de Formoso, na BR-153, na manhã deste domingo (16). Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro celta perdeu o controle, saiu da pista e veio a capotar. Cinco pessoas estavam no carro. “No local nos deparamos com cinco vítimas, sendo que 4 estavam deitadas ao lado do acostamento fora da pista e um estava caminhando”, informou os militares.

O Samu de Gurupi foi chamado para dar apoio a ocorrência. “Foi solicitado apoio do SAMU (suporte básico), o qual ficou no local atendendo as outras 3 vítimas menos graves. Uma outra viatura dos bombeiros apoiou com atendimento as vítimas e com a segurança do local, desconectando a bateria do carro e verificando se havia risco de incêndio”, destacou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente controlando o trânsito.