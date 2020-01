Sul do Estado | Ambulância do município de Sucupira tomba após acidente de trânsito na BR-242 Avalie esse post Avalie esse post

O acidente foi registrado na noite desta última segunda-feira (13) na BR-242 entre Gurupi e Peixe. Segundo a Polícia Rodoviária aconteceu uma colisão lateral envolvendo a ambulância do município de Sucupira, conduzido por um homem de 41 anos, o qual sofreu lesões leves e um gol conduzido por um homem de 29 anos, que também sofreu lesões leves.

Por Régis Caio

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente e a declaração dos envolvidos, levantamos através dos vestígios que a ambulância seguia na Rodovia BR-242 sentido Gurupi – Peixe, quando perdeu o controle da direção do seu veículo em decorrência do pneu traseiro esquerdo ter estourado. Neste momento, a ambulância invadiu a pista em seu sentido contrário e colidiu lateralmente com o Gol”, informou a Polícia.

Após a colisão a ambulância tombou e ficou no acostamento, enquanto o condutor do gol permaneceu, sem condições de tráfego, parado sobre a pista.

Ainda segundo a PRF, o condutor do gol não foi submetido ao teste de etilômetro, pois foi embora do local do acidente antes da chegada da equipe policial. Já o motorista da ambulância realizou o teste o qual apresentou o resultado 0,0 mg/l.