Sul do Estado | Acidente na BR-242 deixa três pessoas feridas

O veículo de passeio vinha pela BR-242 de Formoso do Araguaia e iria fazer o trevo que dá acesso a BR-153, quando acabou sendo atingido por um ônibus que tinha como destino a cidade de Goiânia.

Por Régis Caio

Segundo o jornalista Jair Inocêncio, do SBT Gurupi, tinham quatro pessoas no carro de passeio e pelo menos três ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou os procedimentos necessários. Segundo informações da polícia, o motorista do ônibus disse que condutora do veiculo de passeio atravessou a rodovia de maneira lenta, ele teria freado para tentar evitar o acidente, mas acabou acontecendo a colisão.