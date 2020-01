Sul do Estado| Acidente entre caminhão e carro deixa duas pessoas feridas na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

Na noite desta quarta-feira (29) um acidente de trânsito foi registrado na BR-153, no trevo de Formoso do Araguaia, entre um carro e caminhão que se colidiram frontalmente.

Por Régis Caio

“Fomos acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na BR 153. Ao chegarmos no local as vítimas estavam dentro do veículo desorientadas. A passageira do carro apresentava fratura de crânio na região parietal e sangramento nasal, já o motorista sentia fortes dores no ombro esquerdo”, informou o Corpo de bombeiros de Gurupi.

Segundo os militares, a passageira foi retirada com uma técnica rápida e a vítima foi deixada aos cuidados da equipe do Samu. Já o motorista do carro foi retirado com o uso de um colete de imobilização e transportado até o Hospital Regional de Gurupi.