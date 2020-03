Sudeste do Estado| Presidente do Ruraltins se envolve em acidente de trânsito

O gestor seguia para a Dianópolis e integrava a comitiva do governador Mauro Carlesse (DEM), que inaugura hoje e amanhã 211,1 km estradas recuperadas em toda a região Sudeste.

Da Redação

O presidente do Ruratins, Thiago Pereira Dourado, se envolveu em um acidente de carro na manhã desta terça-feira, 10, próximo a cidade de Almas.

O motorista do presidente do Ruraltins perdeu o controle do veículo e capotou. O veículo teria capotado ao menos seis vezes, mas ninguém ficou ferido gravemente mais informações assim que o Governo se posicionar oficialmente.