Sucupira | Após participarem de futebol solidário, criminosos roubam carro de atleta

Dois homens foram presos pela Polícia Militar neste último final de semana acusados de roubarem uma saveiro no município de Sucupira, sul do Estado. Os suspeitos e a vítima participavam de um futebol solidário na cidade e após o jogo, os criminosos armados roubaram o veículo que estavam atletas da cidade de Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo a PM, atletas de Gurupi participaram do torneio na cidade e após os jogos eles estavam retornando quando foram surpreendidos por dois homens em um carro e um deles armados anunciaram o roubo.

“Eles subtraíram uma saveiro dos atletas e celulares, entre Sucupira e Vila Quixaba. A PM foi acionada e as vítimas reconheceram os suspeitos, empenhamos as buscas e conseguimos encontrar os dois acusados do roubo”. informou O 4ºBPM.

Ainda segundo a polícia, os dois assaltantes chegaram a participar do campeonato. Eles foram presos em flagrante e estão a disposição da justiça. Já o carro foi recuperado, o veículo estava abandonado em um matagal.