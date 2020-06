Subnotificação | Araguaína registra 59 novos casos da Covid-19 e Prefeitura diz que números podem ser maior

Mesmo com subnotificação, o município de Araguaína registrou nesta segunda-feira, 15, 2.946 casos confirmados, sendo desses 841 casos ativos da doença, 2.070 recuperados e 35 óbitos. Prevendo aumento no número de casos a Prefeitura anunciou que inicia preparativos para mais um hospital de campanha com 20 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 40 leitos clínicos para tratamento de pacientes com covid-19.

por Wesley Silas

Pelo segundo dia seguido, a Prefeitura de Araguaína voltou a alertar que esses dados podem não corresponder à realidade total por conta da baixa testagem temporária realizada no LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins. Segundo a Prefeitura, o Laboratório informou a Prefeitura que está desabastecido de insumos necessários para análise das amostras de pacientes suspeitos para covid-19.

Hospital de Campanha

A prefeitura de Araguaína anunciou hoje que terá mais um hospital de campanha para tratamento de pacientes com covid-19 até o final de setembro. Serão mais 60 leitos, sendo 20 em unidade de terapia intensiva (UTI) e 40 clínicos. A construção dessa edificação no setor Jardim das Flores, na região sudeste, é a primeira etapa do prédio próprio do Hospital Municipal Eduardo Medrado (HMEM), que terá o restante da obra licitada nos próximos dois meses.

Tocantins

Hoje o Tocantins contabilizou 166 novos casos confirmados da Covid-19 sendo (71) RT-PCR e (95) testes rápidos. Atualmente, o Tocantins apresenta 7.137 casos no total, destes, 3.897 pacientes estão recuperados, 3.104 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 136 pacientes foram a óbito.

Os novos casos são de Araguaína (59), Palmas (19), Augustinópolis (16), Xambioá (15), Sítio Novo do Tocantins (12), Sampaio (08), Aguiarnópolis (07), Tocantinópolis (06), Araguanã (04), Porto Nacional (03), São Miguel do Tocantins (03), Babaçulândia (02), Colinas do Tocantins (02), Goiatins (02), Aragominas (01), Fátima (01), Filadélfia (01), Gurupi (01), Itaguatins (01), Lagoa da Confusão (01), Oliveira de Fátima (01) e Pindorama do Tocantins (01).