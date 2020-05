STJ mantém decisão e determina afastamento de desembargador do TO

Por decisão unânime, a Corte Especial do STJ manteve decisão monocrática do ministro Og Fernandes que determinou o afastamento do desembargador Ronaldo Eurípedes, do TJ/TO.

Da Redação

Segundo o site migalhas, o magistrado é investigado por conluio com grupo de advogados para receber honorários oriundos de processos nos quais atuava no exercício da judicatura.

A suspeita de vendas de sentenças inclui casos em que houve a “espantosa majoração de honorários advocatícios”, conforme as investigações, que também “indicam vertiginoso acrescimento patrimonial, grande parte não declarado”.

O afastamento foi determinado tendo em vista a necessidade de uma análise mais detida e aprofundada das autoridades competentes, afirmou Og.