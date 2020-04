Stalin Bucar se fila ao PTB para concorrer a prefeitura de Miranorte

O ex-deputado Stalin Bucar filiou-se nesta quarta-feira, 01, ao PTB-TO para disputar a prefeitura de Miranorte.

por Redação

Segundo o pré-candidato a opção pelo PTB se deu por diversos motivos, entre eles a identificação com o projeto e a afinidade que tem com o presidente do partido no Estado, deputado Antonio Andrade.

“Sei da seriedade de Antonio Andrade, é homem de compromisso, é homem de palavra e precisamos de políticos que nos deixe tranquilos em relação ao partido que militamos e que também ouçam o nosso porto de vista”, disse Stalin

Para Antonio Andrade a vinda de Stalin Bucar fortalece o PTB na região e traz junto uma grande bagagem política.

“Stalin é um líder importante, já foi prefeito por três vezes em Miranorte e por isso está mais que qualificado para a disputa, quem ganha é a população da região”, destacou Antonio Andrade.

Stalin Bucar Junior, filho do pré-candidato também vai se filiar ao PTB-TO, garantindo assim mais apoio à candidatura do pai.