SPC aponta queda na inadimplência no comércio de Araguaína

O levantamento abrangeu a movimentação no comércio em dezembro de 2019

Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) mostram que houve um aumento muito significativo no número de consumidores que pagaram as dívidas no comércio de Araguaína e limparam seus nomes.

Houve um aumento de 73,67% na quantidade de pessoas que saíram do SPC em dezembro de 2019 na comparação com novembro do mesmo ano. Comparando dezembro de 2019 e 2018, o número também foi positivo: 7,96%.

De acordo com Alberto Luna, diretor de SPC da Associação Comercial e Industrial de Araguaína – ACIARA, as renegociações de dívidas promovidas pelas empresas no fim de ano contribuíram para esses números.

“Normalmente as empresas fazem essas negociações com os clientes inadimplentes. O pagamento do 13º salário foi um dinheiro a mais que o consumidor de Araguaína usou para quitar as dívidas, além dos saques do FGTS”, analisa Alberto.

Outro dado positivo foi a redução no número de novos consumidores na lista de inadimplência. O levantamento aponta uma diminuição de 74,23% nos novos registros na cidade em dezembro de 2019 na comparação com novembro do mesmo ano.

Já em relação a dezembro de 2018, também houve queda na quantidade de pessoas devedoras no comércio de Araguaína: 57,52%.

Esse cenário acontece quando os consumidores pagam em dias as parcelas das compras a prazo.

“Percebemos que muitas pessoas pagaram as contas e poucas pessoas entraram na lista do SPC em Araguaína. Outro ponto positivo é que normalmente no mês de dezembro aumenta a procura por crédito, devido às compras de fim de ano e férias, houve o crescimento de 35,01% na procura por crédito no mês de dezembro em relação a novembro”, afirma o diretor do SPC.