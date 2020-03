“Sou pré-candidata à prefeitura de Palmas”, diz deputada Vanda Monteiro Avalie esse post Avalie esse post

A inauguração do escritório político do Diretório Estadual do PSL aconteceu na noite desta sexta-feira, 6, em Palmas. Presidido pela deputada Vanda Monteiro, o evento reuniu presidentes de comissões provisórias de diversas regiões do Tocantins, lideranças e os vereadores de Palmas Claudemir Portugal (Patriota), Gerson Alves (PSL) e a presidente estadual do PSL Mulher, Vanusa Martins.

Via Ascom PSL

Ao iniciar o discurso, Vanda Monteiro agradeceu o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, enfatizando que aceitou com orgulho e vontade de trabalhar o convite da executiva nacional e que entrega uma sede democrática e aberta para os tocantinenses. A parlamentar aproveitou a oportunidade para homenagear as mulheres do Tocantins, destacando a importância da presença feminina no PSL e na política estadual.

“Sou pré-candidata à prefeitura de Palmas e meu nome está à disposição do povo. Tenho trabalho prestado, conheço de perto a minha cidade e os problemas que Palmas enfrenta”.

A presidente do PSL fez questão de enfatizar o projeto político da nova diretoria. “Estamos construindo uma nova história para o Tocantins e reafirmo aqui meu compromisso em apoiar todos os pré-candidatos, com a meta de eleger o maior número de vereadores e prefeitos nesta eleição”.

O escritório do Diretório Estadual do PSL está localizado na quadra 404 sul, LO 11. No evento, o vereador Gerson Alves foi nomeado presidente metropolitano do PSL.