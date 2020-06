SOS Tocantins beneficiará famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade social

A ação, realizada pelo Sebrae, Ministério Público e Defensoria foi lançada hoje aos profissionais da imprensa

Na manhã desta quinta-feira, 18, profissionais da imprensa tocantinense participaram do lançamento do Projeto SOS Tocantins. A ação tem o objetivo de apoiar entidades carentes e comunidades em situação de vulnerabilidade, notadamente necessitados e populações indígenas no enfrentamento da pandemia de Covid19. A iniciativa é realizada pelo Sebrae Tocantins, Ministério Público Federal (MPF-TO) e Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).

Em uma coletiva virtual, os jornalistas tiveram acesso, em primeira mão, aos detalhes do SOS Tocantins, que seguirá até o mês de novembro deste ano. A ação mobilizará empresários e sociedade em geral para doações de alimentos, materiais de higiene pessoal e máscaras. A ideia é minimizar os impactos causados pela necessidade de isolamento social, uma vez que boa parte das famílias teve sua renda mensal reduzida. O projeto também envolverá a campanha “Compre do Pequeno” que mobilizará e divulgará os minimercados como ponto de compras de doações.

“Temos apoiado os pequenos negócios em todo esse período de pandemia. Estivemos presentes quando as atividades pararam, nos posicionamos rapidamente criando ferramentas para auxiliar quem precisava do Sebrae. Neste momento de retomada não será diferente. O chamado “novo normal”, nos exige fazer algo a mais. Por isso, o SOS Tocantins gerido por instituições tão importantes como o MPF, DPE e Sebrae trazem a inciativa de apoio social aos que mais precisam, apoiando os vulneráveis e os pequenos negócios”, reforçou o superintendente do Sebrae Tocantins Moisés Gomes.

“O Núcleo da Saúde já tem atuações em parceria com o MPF e agora essa ação também com o Sebrae mostra que trabalhamos judicialmente, mas também extrajudicialmente com atenção para as pessoas assistidas. É uma iniciativa louvável que nos motiva”, afirmou o defensor público e coordenador do Núcleo Especializado em Defesa da Saúde da Defensoria Pública, Arthur Luiz Pádua Marques, acrescentando que a DPE já está realizando uma campanha de doação para aquisição de cestas de alimentos (Juntos Contra a Fome), e na iniciativa conjunta com Sebrae Tocantins e MPF indicarão as comunidades hipossuficientes.

Para o Procurador da República, Fernando Antonio de Alencar Alves de Oliveira Júnior, neste momento de crise, é importante que todos, inclusive os entes públicos, se mobilizem na tentativa de ajudar os mais necessitados. “O Ministério Público Federal, como ente responsável, por promover a cidadania e defender os direitos fundamentais, sentiu-se sensibilizado a buscar parceiros para realizar a presente campanha que tem o foco de fomentar a solidariedade. Se todos contribuírem, o Estado do Tocantins poderá sair bem mais forte desta pandemia”, explicou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rogério Ramos, reforçou a importância da união das três instituições e do envolvimento de toda a imprensa tocantinense para apoiar na divulgação do projeto em todo o estado. “O projeto foi iniciado, mas está em construção. Estamos abertos a sugestão e, principalmente, para receber mais parceiros e doações. Temos um árduo trabalho até novembro e entendemos que os jornalistas serão essenciais neste processo de fazer chegar à sociedade a proposta do SOS Tocantins”, finalizou o presidente.

Doadômetro

Um site exclusivo para a campanha foi lançado nesta quinta-feira, 18. Pelo endereço www.sostocantins.com.br a sociedade poderá acompanhar as arrecadações recebidas e as instituições que receberão as doações. Os pontos de coleta físicos para as doações também estão mapeados no site. (Assessoria de imprensa Sebrae)

