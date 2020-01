Soró assume superintendência de Esportes, Juventude e Lazer do governo estadual 5 (100%) 1 vote (100%)vote

A nomeação do desportista foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, que levou também a exoneração de do advogado Antônio Carlos Miranda, conhecido como Baianinho, da Diretoria da Agência Regional de Gurupi do Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS.

por Wesley Silas

O governador Mauro Carlesse nomeou mais um gurupiense para fazer parte de seu governo. Desta vez o nome anunciado foi o do ex-secretário Municipal de Esporte de Gurupi, Sérgio Veira Marquez, o Soró.

Soró é um atleta dedicado a causa do esporte e foi o primeiro tocantinense a participar da São Silvestre, possui bom relacionamento com os gestores municipais e conhece a realidade do Estado.

“Nosso primeiro projeto é expandir por todo nosso estado escolinhas de iniciação esportiva para que aconteça a inclusão social e daí, quem sabe, surja diversos talentos nas várias modalidade esportivas”, resumiu Soró ao Portal Atitude sobre um projeto que ele pretende apresentar ao Governo do Estado.

O Portal Atitude tentou ouvir o advogado advogado Antônio Carlos Miranda, conhecido como Baianinho, sobre a sua exoneração da Diretoria da Agência Regional de Gurupi do Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, mas, até o fechamento da matéria não obteve resposta.