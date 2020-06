Socorristas do SAMU de Porto Nacional fazem parto de jovem dentro da ambulância

E o dia começou intenso e feliz para a equipe plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de suporte básico, de Porto Nacional. É que os profissionais Reginaldo Rodrigues da Silva (condutor-socorrista) e a técnica de enfermagem, Tatiaria Paz da Silva foram chamados para atender uma ocorrência de ‘trabalho de parto’, neste sábado, 27, às 8h01min, no setor Vila Nova.

A jovem Juliane Moreira da Silva, de 20 anos, grávida de 39 semanas e 6 dias, já aguardava a equipe, com muitas dores e a bebê já quase nascendo. Foi só o tempo de resgatar a mãe, que a criança chamada de Sofia, nasceu dentro da ambulância, já chegando no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, no centro da cidade.

O parto foi finalizado dentro da maternidade, com todos os procedimentos, pela equipe médica e de enfermeiros, que já esperavam a paciente. Mãe e filha passam bem.

Com vasta experiência neste tipo de ocorrência, além de cursos e capacitações, o socorrista Reginaldo Rodrigues definiu o momento como “de muita emoção, por ser uma vida que chega ao mundo”, disse ele, observando que foi uma alegria em meio a tanta tristeza e dor que o mundo vive, causadas pelo pandemia do novo Coronavírus.

A técnica Tatiaria Paz, também com muita experiência na área, trabalhou com intensidade e segurança, para proporcionar à mãe e à criança, um momento único em suas vidas.

O SAMU de Porto Nacional é gerido pela Secretaria Municipal da Saúde, e desde sempre presta um serviço de excelência à comunidade portuense, sendo oportuno e eficaz em todas as ocorrências. Atende todas as necessidades preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS).

A nova sede própria do SAMU está localizada na Avenida das Nações Unidas, entre os setores Vila Nova e Nova Capital, e ladeia a Farmácia Básica Municipal e a Sala do Cartão SUS. É aberta 24 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou até mesmo à morte.

É financiado pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de melhorar o atendimento à população. Presta socorro nas residências, locais de trabalho e vias públicas.

Deve ser acionado também em casos de trauma com sangramentos, hemorragias, intoxicações acidentais, engasgos, envenenamento e tentativas de suicídio, quedas, fraturas, queimaduras graves e acidentes de trânsito com vítimas; choque elétrico; falta de ar intensa; e suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns).

O atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. Os técnicos do atendimento telefônico é que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização.

Durante a criação do SAMU foi definido que seu custeio seria tripartite, sendo 50% do Governo Federal, 25% do Governo do Estado e 25% dos municípios. Entretanto, alguns serviços têm 50% do Governo Federal e o Estado assume o restante do custeio.

Profissionais

Compõem o SAMU, a equipe da central de regulação – médicos reguladores e técnicos auxiliares de regulação médica; equipe das Unidades de Tratamento Intensivo Móvel (UTIM) – médico e enfermeiro; equipes das Unidades Móveis de Suporte Básico – técnico de enfermagem e condutor-socorrista.

Quando NÃO chamar o SAMU:

Nas situações clínicas não urgentes (dor lombar crônica, febre baixa, problemas crônicos de saúde etc.); nas situações em que existe a condição de deslocamento por meios próprios ao atendimento hospitalar.

Em que casos chamar a ambulância?

Para pedir socorro, antes de mais nada, tenha em conta a sua própria segurança e a da vítima e, a seguir, ligue para um destes números, de acordo com a necessidade: Para chamar uma ambulância ( SAMU) ligue: 192. Para chamar a Polícia Militar (PM) ligue: 190. Para chamar o Corpo de Bombeiros ligue: 193.

Qual a função do condutor do SAMU?

O socorrista. Para salvar uma vida é preciso ter uma pessoa designada para tal função, e esse papel cabe ao socorrista. Ele deve ser um profissional treinado para prestar o primeiro socorro e auxiliar os profissionais do atendimento pré-hospitalar, no local da emergência. Para obter a certificação de socorrista não é preciso ser um profissional da área médica.

Qual a diferença entre SAMU e resgate?

Se houver um acidente com vítima presa em ferragem, por exemplo, o SAMU conta com o apoio dos profissionais do Corpo de Bombeiros, para que a mesma seja retirada de dentro do veículo. O bombeiro faz o resgate, ou seja, os primeiros socorros e o SAMU faz o atendimento médico.