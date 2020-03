Sobre para cinco os casos de coronavírus no Tocantins

Segundo Boletim de acompanhamento da Secretaria de Saúde do Tocantins, há 64 casos suspeitos nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Pedro Afonso, Bandeirantes do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Augustinópolis, Pindorama, Porto Nacional, Arapoema, Nova Olinda, Miracema do Tocantins, Cariri do Tocantins, Xambioá, Darcinópolis.

Por Redação

Dados de acompanhamento de Covid-19 do boletim de acompanhamento da Secretaria de Saúde do Tocantins aponta que neste domingo, 22, apresentam 64 casos suspeitos, 05 confirmados (04 em Palmas e 01 em Paraíso) e 37 descartados. O caso do caminhoneiro morto em Porto Nacional deu negativo.

Os casos foram notificados nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Pedro Afonso, Bandeirantes do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Augustinópolis, Pindorama, Porto Nacional, Arapoema, Nova Olinda, Miracema do Tocantins, Cariri do Tocantins, Xambioá, Darcinópolis.

“A SES esclarece que os 67 casos suspeitos são referentes à pacientes residentes do Estado do Tocantins. Em Formoso do Araguaia há uma notificação, sendo acompanhada pelo Cievs, de cidadão residente de outro estado, bem como o paciente que veio a óbito, após ter sido notificado por Silvanópolis. Suas amostras foram colhidas e testadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) para investigação e resultou negativo para Covid-19”, informou.

Conforme a SES, a “atribuição do aumento dos números descartados está relacionada ao início do diagnóstico laboratorial para o Covid-19 no Lacen, em Palmas”.

A recomendação dos órgão público continua sendo para que a população permaneça emcasa, em isolamento social, a fim de evitar a propagação do coronavírus ereafirma que está dedicando todos os seus esforços para manter sob controle a propagação.