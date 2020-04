Sobre isolamento | “É preciso usar o bom senso e assumir a responsabilidade da cruz de cada dia”, Pe. Marcos Aurélio sobre a pandemia do COVID-19

No momento em que o cientistas de várias partes do mundo pedem cautela diante a pressa da saída do confinamento, o Pe. Marcos Aurélio Ramalho Alves, com passagem pela Igreja Nossa Senhora da Abadia e Gurupi e hoje é pároco de uma igreja com o mesmo nome na cidade de Taguatinga (TO). “Se nos países grandes como Itália, França, Espanha, EUA e a própria China, que são de primeiro mundo morreram e ainda estão morrendo tantas pessoas, imagine nós aqui em Taguatinga (TO) com apenas com um respirador no hospital”, opinou o padre.

por Wesley Silas

O momento é de incerteza e ninguém se arrisca em dar garantia quando e vida dos brasileiros e do mundo voltará ao normal. Conforme disse o professor de microbiologia celular na Universidade de Reading, ao jornal britânico The Independent. “É impossível ter uma data [para a saída do confinamento] e quem disser uma data é porque está olhando para uma bola de cristal. A verdade é que [o vírus] vai estar conosco para sempre, porque já se espalhou”, comentou.

A incerteza angustia o mundo inteiro e não há fronteira, quando se fala em COVID-19, entre as grandes metrópoles e pequenas cidades como Taguatinga, localizada na região sudeste do Tocantins, onde o padre Marcos Aurélio relata sua preocupação em defesa do isolamento social. Para o padre existe “vida sem festas, mas não festas sem vidas e conheço diversos cemitério e nunca vi um morto fazer novena e prêmio do nosso sacrifício será a vida e a pena por nossa irresponsabilidade é a morte”.

“Não se trata de uma brincadeira, pois o que está em jogo é a vida e a vida não se recupera depois de perdida. O que temos vistos pela mídia não é um terço daquilo que realmente é a situação. É preciso que usemos do bom senso e assumamos com resignação e responsabilidade a cruz de cada dia. É preciso que sacrifiquemos as nossas vontades pessoais pelo bem de todos. Não podemos levar as coisas na brincadeira e colocar a em nossa irresponsabilidade a vida do outro em risco”, opinou o padre.

Casos e mortes no mundo, Brasil e Tocantins

No nesta terça-feira, 07 foram confirmados no mundo 1.407.123 e 80.759, sendo que 297.934 pacientes foram curados. No Brasil foram registrados nesta mesma data 80.759 novos casos e 667 mortes por coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o número representa um aumento de 20% em relação a ontem (6), quando foram registrados 553 óbitos. No Tocantins foram registrados 19 casos, mas sem nenhuma morte.

