Sob a regência de Josi Nunes e Pedro Dias, oposição ao prefeito Laurez articula aliança para ocupar o paço municipal

Na noite de sábado (18), partidos de oposição fizeram uma reunião em Gurupi, visando as eleições de outubro. A reunião foi coordenada pela ex-deputada Josi Nunes (PROS) e Pedro Dias (PV) e contou 08 pré-candidatos a prefeito no momento em que 10 nomes sinalizaram interesse em disputar a cadeira do atual prefeito, Laurez Moreira.

por Wesley Silas

Estiveram presentes vários partidos de oposição e apenas o pré-candidato, Farlei Meyer (Patriotas) não compareceu na reunião .

Após “amplo e um frutífero debate”, considerado pelor organizadores do evento, 07 partidos e seus respectivos pré-candidatos à prefeitura de Gurupi: Luís Cláudio Barbosa, do PV; Ivanilson Marinho do Solidariedade; Sávio Barbalho do PT; Glaydson Nato do PTB; Silvério Filho do PROS; Marcelo da Bicicleta e Cia, do Republicanos e Walter Junior do PSD, decidiram que irão caminhar juntos no pleito, e que os candidatos a prefeito e vice, irão sair deste grupo. Acrescentaram também, que o grupo poderá ser ampliado. Também esteve na reunião o empresário e pré-candidato a prefeito, Adailton Fonseca (PL) que optou em não participar da aliança; porém, conversas de bastidores indicam que Fonseca poderá caminhar com o Patriotas, de Farlei Meyer.

Segundo a ex-deputada Josi Nunes, a intenção é fortalecer o grupo com novas adesões de partidos.

“Iremos conversar com os outros partidos de oposição para agregarmos mais força política ao grupo”, disse Josi.

Para o Presidente do PV, Pedro Dias, a união das oposições demonstra que os partidos estão agindo com maturidade política.

“A democracia exige que os partidos discutam os melhores caminhos a seguir e, no caso dos partidos de oposição, significa dizer que este caminho tem uma só direção. Basta, apenas, fazer as escolhas certas”, garantiu Dias.

Os partidos resolveram também, fazer reuniões periódicas de avaliação e fortalecimento do grupo.