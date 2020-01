Sites que divulgaram imagem de moradora de Sítio Novo (TO) como irmã da cantora Anitta serão processados, diz advogada Avalie esse post Avalie esse post

A advogada, Myrlla Stephany Moura Silva, (OAB/TO nº 9.066), comentou ao Portal Atitude sobre os constrangimentos que a moradora de Sítio Novo do Tocantins/TO, Valdicélia Almeira Oliveira, 30 anos, enfrenta após ter sua imagem veiculada por sites de fofocas em redes nacional como se ela fosse uma nova irmã da cantora Anitta. “Ela vem sofrendo constrangimentos quando sai de casa”, disse a advogada.

por Wesley Silas

Segundo a advogada, Myrlla Stephany Moura Silva, neste mês de janeiro uma pessoa teria pego uma imagem da moradora de Sítio Novo do Tocantins, Valdicélia Almeira Oliveira, e criado uma estória como se ela fosse uma irmã desconhecida da cantora Anitta. Vários sites como o Metrópoles e TV Foco. As publicações dos sites de fofoca, substituíram no nome de Valdicélia por Alice em alguns sites e Aline em outros.

As notícias envolvendo a imagem de Valdicélia movimentou a cidade de Sítio Novo do Tocantins que possui apenas 9.148 habitantes e fez com que a advogada Myrlla Stephany publicasse uma nota de repúdio (leia aqui) devido a violação da honra de sua cliente, que teve sua imagem exposta sem qualquer autorização.

“Pegaram uma foto da Valdicélia nas redes socais, não sei se foi no instagran ou no facebook, porque esta foto consta nas duas páginas dela e alguém de má fé criou uma história usando a foto dela. Depois disso explodiu nos maiores sites sensacionalistas e páginas no instagran de fofocas e acabou repercutindo bastante aqui na região que ela mora no Tocantins”, disse a advogada.

Conforme a advogada as publicações provocaram desconforto para sua cliente no meio social em que ela vive, chegando a ser motivo de chacota e comentários jocosos “ocasionados pela irresponsabilidade de profissionais da mídia, que atuam sem o menor critério na divulgação de suas matérias, com o único intuito de alcançar o maior número de público possível, pouco importando se verdadeiras ou não”.

“Ela vem sofrendo constrangimentos quando sai de casa e, por mais do que não usaram o nome dela de fato, ela virou motivo de chacotas. Estou tomando as medidas judiciais cabíveis em defesa do direito de imagem e ela quer mostrar a versão dela porque ela não tinha nenhum conhecimento e quando veio saber da notícia já tinha repercutido nacionalmente e ela não sabia que a sua imagem estaria envolvida em tamanho escândalo”, disse a advogada.

Nos sites de fofoca até o pai de Anitta, conhecido como Painitto, também teria constrangido a moradora de Sítio Novo do Tocantins. A advogada garantiu que irá processar todos os sites que publicaram a fake News por danos morais pelo uso indevido de imagem.

“O pai da Anitta chegou a chamar ela de impostora e ela vem sofrendo com isso, mas não vamos entrar com ação contra ele, mas sim contra os sites que usaram a imagem dela de foram indevida”.