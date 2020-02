Sintet reivindica demandas de salários dos professores da educação gurupiense Avalie esse post Avalie esse post

O Sintet ( Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins) reivindica três demandas que serão apresentadas ao prefeito municipal, Laurez Moreira. “A prefeitura está cumprindo a lei do piso com o nível médio em início de carreira, porém o nível superior deveria está recebendo no salario base 20% à mais que o médio e o nível especialista 20% à mais que o superior”, questiona um dos diretores do sindicato.

Por Régis Caio

Recentemente foi publicado uma matéria no Portal Atitude em que o prefeito municipal de Gurupi comprometeu em cumprir o piso dos professores municipais.

Nesta terça (11) uma reunião ocorrerá entre o Sindicato e o gestor. Wesley de Assis Araujo, professor da rede municipal de ensino de Gurupi e Diretor do Sintet explica que a categoria vai apresentar três demandas na reunião: 1° Diferença salarial de 20% entre os níveis de formação e carreira. 2° Reajuste do piso nacional do magistério para todos os níveis de formação e carreira. 3° Progressões de carreira.

“A prefeitura está cumprindo a lei do piso com o nível médio em início de carreira, porém o nível superior deveria está recebendo no salario base 20% à mais que o médio e o nível especialista 20% à mais que o superior. Esse estreitamento entre os níveis se deu pelo fato da atual gestão fazer a correção salarial com base no reajuste do piso somente para o ensino médio em inicio de carreira e os demais níveis, a correção anual, com base no índice da inflação”, disse Wesley.

Segundo o diretor do Sintet, os professores recebem no salário base: Nível Médio: R$ 2.886,24; Nível Superior: R$ 2.891,60 e Nível Especialista: R$ 3.392,46. Ainda de acordo com o sindicato, atualizando os valores, eles deveriam está recebendo no salário base: Nível Superior: R$ 3.463,48 eível Especialista: R$ 4.156,17.

“Acredito que a educação precisa ser prioridade e a valorização do professor precisa deixar de ser apenas discursos de palanques, o sindicato não está criando valores ou reajustes, apenas reivindicando nossos direitos já adquiridos e formalizados em nosso plano de carreira. Gurupi avançou muito nas dependências físicas das escolas, na organização pedagógica, agora exigimos a valorização de carreira dos professores que atende as progressões, reajuste do piso para todos os níveis e diferença de 20% para cada nível de carreira”, destacou o diretor.