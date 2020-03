Sindjor manifesta apoio a jornalistas que foram ofendidos durante reportagem em Palmas

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins publicou uma nota em que repudia, veementemente, o ocorrido com uma equipe de TV durante a cobertura jornalística diária na cidade de Palmas (TO).

Da Redação

Um homem, num carro identificado com o nome da empresa, parou os profissionais e começou a proferir ofensas ao trabalho da imprensa. Não satisfeito, ainda continuou o ataque, seguindo e perseguindo o carro da equipe e continuando os xingamentos e desrespeito.

“Destacamos o papel fundamental da imprensa nesse momento, onde os jornalistas têm trabalhado, incansavelmente, para levar à sociedade informação de qualidade, confiável e imparcial. São profissionais essenciais nesse momento de Pandemia e de excesso de notícias, entre elas, as falsas, que inclusive podem causar estragos irreversiveis. É inaceitável que esses profissionais sofram qualquer tipo de ataque”, relata o Sindicato.

“Não concordar com o que é exibido nos veículos de comunicação é um direito de todo o cidadão num país democrático, mas ameaçar o trabalho dos jornalistas é crime e deve ser repudiado por toda a sociedade”.

O Sindjor-TO informou que irá tomar as medidas necessárias para que tal fato não volte a ocorrer, inclusive levando às autoridades competentes, a identificação do agressor. “Não vamos parar o nosso trabalho, continuaremos de casa ou das redações, diariamente comprometidos em informar a população tocantinense”.