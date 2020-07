Sindifarma realiza ação com foco no combate ao Covid e testa balconistas de farmácias e drogarias

O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Tocantins (Sindifarma) está realizando na cidade de Gurupi uma ação de combate ao Covid-19 junto aos balconistas das farmácias e drogarias, já que esses profissionais também estão na linha de frente durante esta pandemia.

Por Redação

Desde ontem, 27 de julho, os profissionais estão tendo a oportunidade de realizar o teste rápido gratuitamente e continua hoje, 28 de julho, a partir das 14h na sede da Fecomércio/Sindicatos.

O endereço da unidade é Rua D, Qd. 10, Lt. 01 a 05, Nº 109 – Setor Eng. Waldir Lins e o telefone para informações é: (63) 3312-1285. Para ter acesso a essa ação, basta o profissional apresentar sua carteira de trabalho.