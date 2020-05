Sindicato Rural de Gurupi lamenta morte do leiloeiro Marcio Resende

Faleceu neste domingo, dia 10, em Gurupi, o leiloeiro rural Márcio Resende. Bastante conhecido no meio agropecuário do Estado, ele era personagem frequente em vários leilões.

Da Redação

De acordo com as primeiras informações do site Norte Agropecuário, recentemente ele havia sido submetido a uma cirurgia odontológica. Na sexta-feira, dia 8, passou mal durante leilão em Gurupi. Internado, não resistiu e faleceu neste domingo.

Por meio de nota, o Sindicato Rural de Gurupi lamentou a perda.

Confira a nota

A diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, em nome de todos os seus associados e produtores rurais de Gurupi, vem manifestar nosso sentimento de pesar, pela lamentável perda do nosso amigo, parceiro, grande profissional Márcio Resende. Hoje a tribuna dos recintos de leilões, e as pistas dos esportes equestres, infelizmente perdeu uma pessoa que amava o que fazia. Que Deus possa confortar toda família.

Sindicato Rural de Gurupi