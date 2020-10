Silon Santos apresenta sua candidatura a vereador nesta quinta-feira em Gurupi

O músico Silon Alves dos dos Santos – filho de Gurupi, irá apresentar aos amigos e classe artísticas suas propostas de campanha como candidato a vereador às 20hs desta quinta-feira, 07, no espaço para evento Diamante Puro.

por Wesley Silas

Nascido no Setor Aaeroporto em 1973, filho de Raimunda Alves dos Santos e Gervásio Ferreira dos Santos o conhecido “Doutor”, Silon Santos se tornou um ativista cultural, graduado em Artes Cênicas com especialização em Arte e Educação é um dos nomes que a classe artística de Gurupi irá avaliar para representa-la na Câmara de Vereadores.

Em 2010 Silon Santos passou a fazer parte da equipe da Secretaria Cultura de Gurupi, onde atuou como coordenador de arte e cultura posteriormente tornou-se Diretor de Cultura, ocasião em que ajudou reativar o Conselho Municipal de Políticas Culturais , resgatar o carnaval, criar lei de premiação as quadrilhas juninas, criar o Gurufestival por meio de Lei Especifica, criar o Museu Histórico e Cultural Benjamin Rodrigues, revitalizar o Centro cultural, tornando-o Centro d e Convenções Mauro Cunha que hoje e uma realidade para toda região sul do Tocantes.

Durante a reunião desta quarta-feira, Silon disse que irá apresentar aos seus convidados seu proposta para representar o segmento cultural de Gurupi por meio da Implementação do fundo de Cultura para a descentralização da arte e cultura do município através de editais que beneficiaram projetos culturais á ser em desenvolvidos nos bairros. Como musica, dança, teatro, literatura, dentre outros. Segundo ele, outra proposta é criar pontos de cultura como criação do Furufestival estudantil voltado à descoberta de novos talentos.

“Vamos propor à criação de concurso público para os alunos da rede municipal na área de artes uma vez que temos uma universidade arte s em nosso município e criação de uma patrulha escolar municipal”, disse.

Conforme o candidato a zona rural também que ser inserida nos projetos culturais por meios da criação de pontos de Cultura e apoio ao produtores por meio de um programa que amenize a seca com perfuratriz de poços artesianos e cacimbas e incentivos por meio de cursos preparatórios para cultivo de solo e criação de peixes.