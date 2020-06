Sil TV comemora 14 anos de história em Gurupi

A história da Sil Tv parte do sonho do empresário Silvério Filho, apaixonado por comunicação, que resolveu criar uma emissora própria em Gurupi. Que em suas palavras destaca que é uma tv genuinamente Gurupiense.

Por Jade Oliveira

No dia 3 de junho de 2016 foi ao ar, a primeira transmissão da sil tv em Gurupi.

Um dos grandes objetivos foi levar comunicação uma forma de revolucionar a troca de informação entre as pessoas, impactando diretamente nos aspectos pessoal e profissionais. O contato se tornou bem mais rápido, fácil e acessível. Desde o começo a Sil Tv faz o papel fundamental, que é ir atrás de informação para os telespectadores. Dos programas produzidos, como o Sil Tv Esportes, a emissora com sua programação local contou com programa “Vc é meu convidado”, que foi apresentado pelo jornalista Silvério Filho.

No ano de 2007 a Sil tv sempre inovando, após o primeiro link ao vivo, realizou muitas transmissões de jogos, dentre elas a copa do craque, copa nosso bairro e campeonatos municipais e estaduais, além de coberturas como o carnaval de Gurupi, desfile de 7 de setembro, abertura do rodeio da Expo Gurupi, cobertura completa das eleições estaduais e municipais, sempre se tornando pioneira em tudo.

Nos dias de hoje o programa Sil Tv notícias que é o carro chefe da emissora tem sido a voz da comunidade. Ao longo do tempo gerando conteúdos de qualidade com muita responsabilidade. Mas o mundo é um verdadeiro cenário de diversidades, vivemos um momento em que a informação nos chega cada vez com mais rapidez e intensidade.

A sil tv também é uma empresa que gera emprego e principalmente oportunidades, onde por aqui já passaram muitos profissionais, jornalistas que atuam em diversas áreas da comunicação na nossa cidade e até em outros estados.



Um trabalho levado com muita seriedade e uma linha editorial séria. Com qualidade de imagem e o investimento em equipamentos de última geração e o material humano faz da sil tv uma empresa solida. De 2006 a maio de 2015 transmitia o sinal redeTv, mas em junho de 2015 passou a sil tv passou ser afiliada da Band melhorando ainda mais o conteúdo mais amplo para os gurupienses.

A equipe da Sil TV é composta por profissionais que buscam colaborar de alguma forma com a sociedade em geral.