Shopping | “Enquanto o projeto não estiver devidamente aprovado pela Prefeitura e pelos órgão competentes não vamos fazer nenhum compromisso por escrito”, diz Ataídes sobre reserva de lojas

O presidente do grupo Araguaína, Ataídes Oliveira, comentou sobre o caminhar da construção do condomínio fechado em que ele mostra entusiasmo e do shopping Araguaia que reduziu, consideravelmente, o número de lojas e estendeu o prazo de abertura. “O nosso propósito era inaugurar dentro da gestão do prefeito Laurez, mas estou achando um pouquinho difícil”, disse.

por Wesley Silas

O presidente do grupo Araguaia responsável pela construção de um condomínio fechado e do Shopping Araguaia comentou sobre uma reunião ocorrida no Sebrae na noite da terça-feira, 03, para apresentar o projeto do shopping Araguaia. Ele avaliou o encontro no Sebrae que teve a participação da CDL na intermediação como positivo devido a presença de público de mais de 120 pessoas, boa parte empresários.

“Tivemos a oportunidade de fazer apresentação do empreendimento . Se não me falha a memória, será algo em torno de 43 lojas, sendo uma loja âncora, duas mega lojas, um restaurante com dois pavimentos, área de alimentação, cinema e supermercado”, disse Ataídes.

Redução do número de lojas

Em entrevista ao Portal Atitude no mês de janeiro deste ano, Ataídes chegou a afirmar que previsão do Shopping Center Araguaia era de receber 140 lojas, incluindo as lojas ancoras que são as maiores.

Atraso na aprovação do projeto

Segundo Ataídes a expectativa da conclusão do projeto de ampliação do Shopping é de 45 dias e a inauguração do shopping não acontecerá na gestão do prefeito Laurez, como estava previsto.

“O prefeito Laurez com a sua boa equipe deve aprovar o mais breve possível. O nosso propósito era inaugurar dentro da gestão do prefeito Laurez, mas estou achando um pouquinho difícil; apesar do projeto de reforma dos 10 mil metros que já existente estamos fazendo e está bem adiantada. Quem for ao local vai perceber o quanto andamos com esta reforma”, disse.

Reserva de lojas indefinida

Segundo Ataídes, os empresários que tiverem interesse em instalar no shopping deverão procurar no escritório ao lado da instalação do shopping.

“Quem estiver interesse poderá procurar a senhora Dolirene no escritório ao lado da futura instalação do Shopping e fazer lá a sua pré-reserva, ou a sua intenção de ir para o shopping; mas enquanto o projeto não estiver devidamente aprovado pela prefeitura e pelos órgão competentes não vamos fazer nenhum compromisso por escrito, apensar receber as intenções”, disse.

Condomínio fechado

O empreendedor mostrou entusiasmo com o condomínio que o grupo está construindo ao lado onde poderá ser o shopping. Segundo ele a infraestrutura incluindo pavimentação e saneamento básico estão sendo implantados.

“O lançamento já foi feito e a chuva tem atrapalhado um pouco o andamento da infraestrutura, mas nós precisamos de chuvas e não dá para reclamar do nosso senhor Deus. Tivemos 09 dias de sol e as coisas caminharam bastante e já temos várias ruas, incluindo a entrada do shopping que já se encontram com a guarita pronta para receber a massa asfáltica. Então, a coisa está bem adiantada, apenas esperamos que a chuva dê uma trégua para a gente correr. A parte de esgoto já começou e o fornecimento de água potável já está sendo feito. Enfim, as obras de infraestrutura estão caminhando a todo vapor, enquanto a chuva nos permite”, disse.