Shopping Araguaia de Gurupi já começa a comercializar primeiras lojas

A comercialização das lojas no Shopping Araguaia começou nesta semana e segundo os gestores, tem sido um sucesso, pois a procura está sendo enorme.

Da Redação

Segundo o Shopping, está sendo adotada condições diferentes do que geralmente é praticado no segmento de shopping centers, de forma que seja algo bem acessível para aqueles que queiram ser nossos lojistas. Sendo assim, foi projetado um mix comercial completo, com produtos e serviços para atender a sociedade da melhor forma possível.

A existência de um shopping em Gurupi é um sonho antigo da população, porém o Shopping Araguaia já é uma realidade e já tem até data de inauguração, 04 de maio de 2021. Um shopping center é um empreendimento de extrema relevância, pois causa um grande impacto econômico, se tornando um polo de desenvolvimento da cidade e região. O Objetivo do Grupo Araguaia é fazer do Shopping um grande centro de compras e entretenimento da região sul do Tocantins, atendendo uma região que totaliza aproximadamente 210 mil habitantes em 22 cidades.

“Estamos muitíssimo felizes, pois hoje assinamos o contrato com nossa primeira lojista, Lorena Cristina Ferreira, proprietária da marca Dona Fulô, que terá uma linda loja de semijoias e acessórios no nosso shopping”, comentou o Engº Marcos Willian, Gerente Geral do Grupo Araguaia.

Segundo Lorena Cristina, ela está realizando uma sonho de montar sua loja no Shopping, pois alcançará um público diferenciado, vindo de outras cidades e concentrado em um só local. “Acredito muito no potencial desse shopping e creio que ele mudará muito a nossa cidade”, comentou a empresária.