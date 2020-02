SESI abre processo seletivo para coordenador pedagógico em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Inscrições poderão ser realizadas até o dia 03/02.

Por Redação

O Serviço Social da Indústria (SESI) está com processo seletivo aberto para preencher o cargo de coordenador pedagógico em Gurupi. Para participar, o interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected], identificando o assunto como “SESI – Processo de Seleção – Comunicado 02/2020” até a próxima segunda-feira, 03/02. O edital está disponível no site do SESI, link Editais.

É necessário ter ensino superior completo em Pedagogia e/ou áreas afins e experiência de, no mínimo, 6 meses em Coordenação Escolar. Pede-se ainda o conhecimento em informática básica, Legislação Educacional, Regimento Escolar, Técnicas de Avaliação Educacional, entre outros itens descritos no edital, e disponibilidade de trabalho para cumprir carga horária de 40 horas/semanais (manhã, tarde e /ou noite, conforme demanda).

Todas as etapas do processo de seleção serão realizadas em Gurupi sendo organizadas em quatro etapas: análise curricular, prova teórico-técnica, avaliação de habilidades e atitudes e entrevista, conforme detalhado no edital. Ao profissional contratado, são oferecidos benefícios como plano de saúde (com contrapartida) e vale alimentação