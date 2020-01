Servidores públicos voltarão a ter carga horária de 8 horas Avalie esse post Avalie esse post

Desde o dia 09 de dezembro de 2019, a pedido do SISEPE-TO, foi estabelecido pelo governador Mauro Carlesse jornada de 6 horas. A partir da próxima segunda-feira, 03, os órgãos do Executivo Estadual retomam à jornada de trabalho normal de 8 horas diárias.

Por Wesley Silas

Segundo o Governo do Tocantins,as 8 horas diárias “são necessárias devido ao aumento da demanda de atendimentos e processos administrativos, além do retorno das atividades normais dos demais Poderes, fim das férias escolares e início das atividades de execução orçamentária do ano de 2020”.

No início desta semana o presidente do SISEPE-TO, Cleiton Pinheiro,chegou a defender que a adoção das 6 horas é legal, prevista na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 1.818/2007), no artigo 19. Pinheiro defende que as 06 horas de trabalho “melhora a saúde laboral dos servidores públicos, reduzindo o número de licenças médicas, e amplia a produtividade no serviço público”.

NOTA JORNADA DE TRABALHO

O decreto foi publicado no Diário Oficial nº 5.499 de 6 de dezembro de 2019.

*Secretaria de Estado da Comunicação*