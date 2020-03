Servidores do Hospital Geral de Palmas fazem apelo para as pessoas não saírem de casa

Na noite em que o governador Mauro Carlesse declarou estado de calamidade pública no Tocantins em razão da pandemia da Covid-19, um grupo de servidores do Hospital Geral de Palmas gravaram um vídeo dentro da unidade com mensagens pedindo para a população não sair de casa.

por Wesley Silas

Com a mensagem “Nós estamos aqui por vocês. Por favor fiquem em casa por nós”, os servidores do Hospital Geral de Palmas (HGP) buscam sensibilizar a população para não sair de casa.

O Decreto Nº 6.072, que declara estado de calamidade pública no Tocantins, prevê a convocação de todos os profissionais da saúde, agentes públicos vinculados ao Poder Executivo Estadual, bem como os prestadores de serviços de saúde, para o cumprimento de eventuais escalas de emergência que possam ser estabelecidas pelas respectivas chefias. Diz ainda que serão realizadas contratações temporárias de médicos e outros profissionais de saúde, além de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), medicamentos, leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e produtos de limpeza, mediante posterior remuneração e pagamento.

Número

Segundo boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO) deste sábado, 21, dados acompanhados apresentam 79 casos suspeitos, 02 confirmados e 17 descartados.

Casos notificados

Os casos foram notificados nos municípios de Palmas (48 casos), Araguaína (09 casos), Gurupi (07 casos), Pedro Afonso (03 casos), Bandeirantes do Tocantins (02 casos), Nova Olinda (01 caso), Miracema do Tocantins (01 caso), Xambioá (01 caso), Arapoema (01 caso), Paraíso do Tocantins (01 caso), Augustinópolis (01 caso), Cariri do Tocantins (01 caso), Porto Nacional (01 caso), Silvanópolis (01 caso), além de 01 caso de uma paciente que reside em outro estado.