Servidores do Detran são presos suspeitos de emitir documentos legais para carros roubados e furtado

Na manhã desta quarta-feira (12) sete mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos contra funcionários do Detran do Tocantins, empresários que atuam na área de emplacamento de veículos e despachantes, em três cidades do Tocantins.

Da Redação

A operação Dolos é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, com o apoio das Polícias Militar e Civil. Para os investigadores, os detidos integram uma organização criminosa suspeita de emitir documentos aparentemente legais para carros roubados e furtados.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão em Araguaína, um em Tocantinópolis e um em Wanderlândia, cidades localizadas na região norte do estado.