Servidora pública com passagem por Gurupi é confirmado com coronavírus

Com a soma do caso de hoje, o Tocantins alcançou 35 casos confirmados para COVID-19. A servidora público comentou ao Portal Atitude sobre sua passagem por Gurupi.

por Wesley Silas

O boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins desta segunda-feira, 20, contabilizou 35 casos confirmados.

O novo caso confirmado é de uma servidora pública do Estado do Tocantins, 55 anos, com histórico de viagem ao município de Gurupi, sem contato com caso positivo, apresentou sintomas clássicos da doença e foi o primeiro caso diagnosticado em unidade hospitalar pública, internada em isolamento.

“Fui diagnosticada com embolia pulmonar e desde o dia 04 abril iniciou as tosses. Estive por 07 dias em casa de amigos e mantive contato com 06 pessoas e passei a semana passada toda em Gurupi. Fui para Palmas com um casal de amigos e a esposa dele me levou para o HGP e quando eu entrei não conseguia respirar e nem falar, mas agora estou ótima”, disse a servidora. Ela afirmou ainda que não teve febre em nem coriza.

O Tocantins contabiliza agora 35 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (25), Araguaína (05), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01).

O segundo registro de óbito do Estado foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do Tocantins, nesta manhã. Erlim de Andrade, 68 anos, estava internado em hospital privado na cidade de Goiânia (GO), onde foi realizar procedimento cirúrgico e contraiu a doença. Ele foi o 25º caso confirmado no Estado e entrou na estatística tocantinense, pois os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde definem as notificações de acordo com município de residência.

Atualmente, o Estado tem registrados 02 óbitos (Palmas e Paraíso do Tocantins), 13 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 19 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar e 01 caso está internado na rede pública. (com informações do boletim epidemiológico da Covid-19)