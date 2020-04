Serviços ao eleitor no Tocantins serão realizados via Título Net a partir desta sexta-feira, 24

A partir desta sexta-feira (24) as operações do Cadastro Nacional de Eleitores no Tocantins serão realizadas por meio do Pré-atendimento Eleitoral – Título Net. A ferramenta, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, facilita o acesso do cidadão aos serviços e permite que todas as etapas do processo sejam feitas em um único ambiente virtual.

Da Redação

A Resolução nº 467/2020, que dispõe sobre o atendimento ao eleitor no estado durante o período de plantão extraordinário, é assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, desembargador Eurípedes Lamounier.

A medida leva em consideração a necessidade de oferecer o serviço ao eleitor durante o período de isolamento social acarretado pela pandemia do novo Coronavírus e que resultou no reconhecimento de estado de calamidade pública em todo o país. Conforme destaca o documento, as ações visam “compatibilizar a prestação jurisdicional com a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral, e assim assegurar as condições mínimas de continuidade”.

De acordo com o ato, são consideradas operações do Cadastro Nacional de Eleitores as solicitações de primeiro título (alistamento); transferência (mudança de domicílio eleitoral); revisão com mudança de Zona Eleitoral, em caso de justificada necessidade de facilitação da mobilidade do eleitor; revisão para alteração de dados indispensáveis para a expedição de documentos ou exercício de direitos; e revisão para regularização de inscrição cancelada.

Para ter acesso ao Pré-atendimento Eleitoral – Título Net, basta acessar a página do TRE-TO na internet. Em relação às demandas já em tramitação, estas deverão ser concluídas pela via em que se iniciaram.

Confira aqui a íntegra da Resolução nº 467/2020.