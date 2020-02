SENAR qualifica técnicos de campo na metodologia de ATeG Avalie esse post Avalie esse post

Vinte e seis técnicos de campo acabam de ser capacitados com a metodologia de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/TO), para atuarem nos programas desenvolvidos pela instituição.

Por Redação

A capacitação teve carga horária de 72 horas e entre os assuntos abordados estão os aspectos legais e técnicos da atuação do SENAR, o processo de assistência técnica e gerencial, a atuação dos agentes da ATeG, os procedimentos para execução das visitas e aspectos comportamentais para atuar com os participantes nos programas.

“O papel do técnico é levar não só o conhecimento do manejo, mas a visão da gestão e o incentivo para que o produtor continue se dedicando a essa atividade fundamental que é a agropecuária. O objetivo da ATeG é oferecer transferência de tecnologia e melhores práticas de gestão.

“Isso vai garantir que os técnicos recomendem a tecnologia adequada para cada propriedade com o intuito de melhorar a renda do produtor, pois nem sempre a tecnologia mais avançada é a mais adequada para aquela propriedade”. Comentou o Diretor de Assistência Técnica do SENAR, André Abreu.

Conheça os 5 passos da ATeG:

1- Diagnóstico produtivo individualizado

2- Planejamento estratégico

3- Adequação tecnológica

4- Capacitação profissional complementar

5- Avaliação sistemática de resultados