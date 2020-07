SENAI abre inscrição para novos cursos semipresenciais

Estão sendo ofertadas gratuitamente 400 vagas. Relação está disponível no site cursos.senai-to.com.br.

por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Tocantins, em Palmas, está com as inscrições abertas para 5 novos cursos de qualificação profissional, na modalidade semipresencial EAD, que já podem ser realizadas através do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC DIGITAL (63) 98415-5239.

Ao todo, estão sendo ofertadas gratuitamente 400 vagas para Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Montador e Reparador de Computador, Assistente do Controle de Qualidade e Operador de Computador. A carga horária dos cursos é de 160 horas/aula. Para os interessados em se inscrever a relação completa está disponível no site cursos.senai-to.com.br.

Relação dos cursos semipresenciais com respectivas datas de início e término:

CURSO Data de Início Data de Término TURNO Assistente Administrativo 19/08/2020 14/10/2020 MANHÃ Assistente de Recursos Humanos 20/08/2020 15/10/2020 MANHÃ Montador e Reparador de Computadores 18/08/2020 27/10/2020 MANHÃ Montador e Reparador de Computadores 19/08/2020 28/10/2020 MANHÃ Assistente do Controle de Qualidade 14/09/2020 07/12/2020 MANHÃ Assistente do Controle de Qualidade 14/09/2020 07/12/2020 TARDE Operador de Computador 17/09/2020 19/11/2020 MANHÃ Operador de Computador 17/09/2020 19/11/2020 TARDE Assistente em Recursos Humanos 24/09/2020 26/11/2020 MANHÃ Assistente em Recursos Humanos 25/09/2020 27/11/2020 MANHÃ

Foto: Adilvan Nogueira