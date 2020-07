Senadora Kátia Abreu reforça seu apoio a Gurierres Torquato

A senadora Kátia Abreu mais uma vez desmentiu boatos de redes sociais envolvendo o seu nome na disputa política pela Prefeitura de Gurupi, apesar de respeitar a decisão de seu filho em apoiar a candidatura de Walter Júnior (PSD) que conta com o apoio do senador Irajá Abreu, presidente da sigla.

Por Wesley Silas

Pela segunda vez a senadora desmentiu boatos envolvendo o seu nome nas eleições municipais de Gurupi. Kátia Abreu tem origem política em Gurupi e se introduziu na política como presidente do Sindicato Rural, com apoio do pecuarista Tatá do Vale (in memorian), foi deputada federal, depois eleita ao senado, chegou a presidência da FAET, da CNA 3 rompeu foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Ministra da Agricultura.

Depois de fazer oposição ao prefeito Laurez Moreira (PSDB) com enfrentento marcantes, a senadora, quando ministra da Agricultura selou apoio a Laurez e está parceria resultou em ações como a liberação de recursos para construção do Hospital Regional de Gurupi e, por último, a reforma 3 ampliação do Mercado Municipal da Rua 07. Porém, ela garante que apesar de seu filho, senador Irajá Abreu (PSD) lançar o nome do advogado Walter Júnior (PSD) como pré-candidato a prefeitura de Gurupi ela estará em palanque diferente.

‘Já falei publicamente que Gutierres é meu candidato. Não há mais dúvidas. Vídeos meus e entrevistas já comprovaram”, disse a senadora ao Portal Atitude.