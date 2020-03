Senadora Kátia Abreu confirma ida para o PP Avalie esse post Avalie esse post

A senadora Kátia Abreu (PDT) confirmou ao Portal Atitude que irá para o PP.

por Wesley Silas

Em um breve sim, a senador confirmou notícias de bastidores e deverá nos próximos dias oficializar a sua saída do PDT para se filiar no PP, presidido hoje pelo ex-deputado federal, Lázaro Botelho.

Na engrenagem política os partidos estão movimentadas em todo país e o grande desafio do momento encontra-se nas eleições proporcionais onde muitos pré-candidatos terão que agilizar qual partido ir e formar chapa competitiva e com participação feminina, como é o caso do PP que terá em seu novo quadro a senadora Kátia Abreu. Com sólida carreira na política, o próximo passo da senadora será fortalecer a presença do partido nos 139 municípios do Tocantins nas eleições municipais deste ano. Para isso, experiência é o que não lhe falta.