Senador Eduardo Gomes e deputado federal Gaguim lideram destinação de recurso para o enfrentamento do COVID-19

Conforma apurou o Portal Atitude, cada um dos dois parlamentares destinaram R$ 13.296.300,00 para ações de combate ao coronavírus. Dos 08 deputados federais e 03 senadores da bancada federal do Tocantins, 04 não divulgaram os valores.

por Wesley Silas

Nesta sexta-feira, 27, foi registrado o primeiro caso de COVID-19 no interior do Tocantins. O caso foi registrado um mês e um dia após o primeiro caso COVID-19 no Brasil – que hoje registrou 3,4 mil casos e 92 mortes. No Tocantins o primeiro caso foi o da Conselheira Federal da OAB-TO, Kellen Pedreira, confirmado no dia 16 deste mês. A advogada recebeu alta hoje em Palmas, onde concentram os casos e já foi registado 08, dos 09 casos no Estado.

Informações da Câmara dos Deputados a previsão de Emendas dos deputados federais para combate ao coronavírus no Brasil pode ultrapassar R$ 7,8 bilhões. Deste valor, R$ 5,4 bilhões emendas individuais impositivas e R$ 2 bilhões da bancada estadual impositiva.

Os deputados federais que mais destinaram emendas foi Carlos Gaguim (DEM) R$ 13.296.300,00, seguido pela deputada Dulce Miranda (MDB) com R$ 10 milhões, Osires Damaso (PSC) destinou R$ 9,8 milhões, Eli Borges (Solidariedade) R$ 6 milhões e Célio Moura (PT) com R$ 3.990.454,00 (Não especificamente para o Coronavírus, mas para a Saúde do TO).

Os deputados Vicentinho Júnior (PL) e Dorinha Seabra (DEM) não informaram destinação de emendas para combater o COVID-19. Tiago Dimas destinou R$ 2 milhões R$ 2 milhões em Convênio para Dom Orione por meio da Prefeitura de Araguaína.

Entre os três senadores do Tocantins [Irajá Abreu-PSD, Kátia Abreu-PP e Eduardo Gomes-MDB], dados apurados pelo Portal Atitude apontam que Gomes foi o único a destinar emenda para o combate ao coronavírus no valor de 13.296.300,00.

Conforme a Agência Câmara de Notícias, “no caso das emendas individuais, deputados e senadores poderão indicar a prioridade até o final do mês ‒ antes, isso ocorreria somente a partir de meados de abril. Já as bancadas estaduais poderão mudar a natureza da despesa, de investimento (obras) para custeio (dia a dia), para ajudar estados e municípios”.

Emendas Parlamentares – Coronavírus – Deputados Federais e Senadores

DEPUTADO (A) DESTINOU EMENDA? FONTE Carlos Henrique Gaguim Sim – R$ 13.296.300,00 Assessoria de Comunicação – Senador Eduardo Gomes Célio Moura R$ 3.990.454,00 (Não especificamente para o Coronavírus, mas para a Saúde do TO) https://www.t1noticias.com.br/estado/carlesse-comemora-emenda-de-r-39-milhoes-do-deputado-celio-para-saude-do-estado/109577/ Dorinha Seabra Não há informações nos sites — Dulce Miranda Sim – R$ 10 milhões https://clebertoledo.com.br/politica/dulce-pede-transferencia-de-r-10-milhoes-da-emenda-impositiva-de-bancada-do-dnit-para-saude/ Eli Borges Sim – R$ 6 Milhões https://gazetadocerrado.com.br/deputado-tocantinense-redireciona-r-6-milhoes-de-suas-emendas-para-combate-ao-coronavirus Osires Damaso R$ 9,8 milhões https://clebertoledo.com.br/politica/damaso-vai-destinar-r-98-milhoes-de-recursos-de-suas-emendas-para-o-coronavirus/ Tiago Dimas R$ 2 milhões em Convênio Dom Orione via Prefeitura de Araguaína http://www.atitudeto.com.br/pandemia-coronavirus-gurupi-e-regiao-deixam-de-receber-emendas-de-parlamentares-por-falta-de-representante-em-brasilia/— Vicentinho Júnior Não há informações nos sites —

DEPUTADO (A) DESTINOU EMENDA? FONTE EDUARDO GOMES Sim – R$ 13.296.300,00 Assessoria de Comunicação – Senador Eduardo Gomes IRAJÁ ABREU Não há informações nos sites — KÁTIA ABREU Não há informações nos sites —