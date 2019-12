Senador Eduardo Gomes destina, aproximadamente, R$ 5 milhões para conclusão do Ceasa de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O senador Eduardo Gomes (MDB) conseguiu no último dia do ano empenhar R$ 4.775.000,00 para ampliação do CEASA de Gurupi.

por Wesley Silas

Com potencial regional para Gurupi ser um centro de distribuição de alimentos após o aumento da produção de alimentos por meio de incentivos como a feira do Produtor em Gurupi pela Prefeitura de Gurupi, ainda há muito o que fazer para que a região sul passa a ser autossustentável na produção de hortifrutigranjeiros para abastecer os supermercados.

Com terras férteis a expansão do Ceasa por meio de uma emenda de quase R$ 5 milhões do senador Eduardo Gomes criará oportunidade de Gurupi ter, de fato, sua logística favorável para o fomento da agricultura.

Tudo isso, será um dos grandes desafios da gestão municipal em parceria com órgãos do Estado como Naturatins e entidades ligadas a agricultura para fortalecer a produção regional para Gurupi ser um pólo de distribuição de alimentos.