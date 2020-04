Senador Eduardo Gomes comenta na CNN sobre crise das finanças estaduais

Em entrevista ocorrida ao Jornal da CNN ocorrido ontem (22hs), Gomes comentou sobre a situação dramática nas contas dos estados nesta época de calamidade pública decorrente a pandemia do Coronavírus, onde os estados, antes da atual crise tinha dificuldade em cumprir índices da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da Redação

O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO), concedeu entrevista para a CNN e falou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do “orçamento de guerra”, que permite destinar recursos exclusivos às medidas de combate ao novo coronavírus.

“Esse é o mesmo Senado que aprovou a reforma da previdência. Nós já viemos de um ano de intensa movimentação com o programa de reformas fiscais. Nós entendemos que o processo legislativo requer uma série de dificuldades para o avanço, afinal é uma democracia, temos que ouvir a todos. Mas boa parte das reformas apresentadas pelo ministro [da Economia] Paulo Guedes estão sendo analisadas e estão com relatório pronto inclusive”.

Questionado sobre a demora para o Senado aprovar medidas que trariam alívio fiscal para os estados brasileiros, Eduardo Gomes disse que na segunda-feira (6) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniu as lideranças para conversar sobre a necessidade da votação da PEC e que foi decidido que a votação acontece na próxima segunda-feira (13), às 16h.