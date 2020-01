Senador Eduardo Gomes anuncia vinda do ministro Sérgio Moro a Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O anúncio foi dado durante visita ao prefeito de Gurupi para inauguração da CEMEI, senador João Ribeiro (in memória).

Por Wesley Silas

O anúncio foi dado no gabinete do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira. Na ocasião o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional anunciou a vinda do ministro da Justiça Sérgio Moro a Gurupi para lançar um projeto piloto de segurança nacional. (Em breve mais informações).