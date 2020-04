Semana Santa | Padre de Dueré promove ato simbólico cristão lavando os pés de idoso de 113 anos

A Paróquia Santo Antônio da cidade de Dueré, no sul do estado do Tocantins administrada pelo Pe. José Marcos da Silva, realiza as celebrações da semana Santa sem aglomerações com missas transmitida via Facebook. Um dos atos que chamou atenção foi quando o padre fez um ato simbólico ao repetir o exemplo de humildade de Jesus Cristo, lavando os pés do idoso Placídio Francisco da Silva.

Por Wesley Silas

O Pe. José Marcos da Silva está a frente da paróquia há três anos e neste ano devido a situação da pandemia do COVID-19 a rotina da Igreja teve que mudar o modelo na celebração das missas via redes sociais sem a presença de fiéis para evitar aglomerações, atendendo assim, as normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Dueré.

Segundo a padres, as transmissões das celebrações conta apenas com a presença de um grupo reduzido de colaboradores que ajudam levar a mensagem aos católicos de Dueré.

“São momentos de júbilo e de graça familiar e há quase três semanas a realidade religiosa tem sido desta forma”, disse.

Na abertura da Semana Santa, além da bênção dos Ramos e da celebração da Eucaristia, várias famílias católicas da cidade colocaram os ramos nas portas de suas residências e o sacerdote percorreu as principais ruas e avenidas da cidade em carro aberto pedindo a bênção às famílias duerenses e abençoou o hospital local. “Foram momentos significativos de orações”, disse.

Nesta quinta-feira abertura oficial do Tríduo Pascal, Instituição da Eucaristia, última ceia de Jesus com os apóstolos e Lava pés, o padre rezou a Santa Missa e lavou os pés do Sr. Placídio Francisco da Silva, de 113 anos.

“Ele é considerado como o morador mais idoso da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Foi uma experiência de fé muito emocionante. Sigamos a nossa caminhada rumo a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo”, disse o padre.