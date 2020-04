Sem resposta do prefeito, Eduardo Fortes defende reabertura de bares e restaurantes em encontro com o gestor

Por Wesley Silas

Um dia após reunião do segmento de bares e restaurantes, o vereador Eduardo Fortes (PSDB) publicou uma nota citando um encontro que ele teve com o prefeito Laurez Moreira.

Aliado do prefeito Laurez e nome dado como certo como vice na sucessão municipal, o vereador Eduardo Fortes (PSDB) tem grande influência política na gestão e poderá ser uma força para convencer o prefeito a atender as revindicações dos empresários.

“Diante da solicitação dos estabelecimentos, reforcei ao Executivo para rever essa demanda com a retomada gradativamente conforme as medidas restritivas de saúde e distanciamento entre as pessoas, evitando aglomerações”, disse Fortes.

Porém na nota sobre a reunião com o prefeito, Eduardo Fortes não citou o posicionamento do prefeito em relação a demanda debatida. Questionado pelo portal Atitude, Fortes disse que o prefeito Laurez Moreira: “acha que devemos abrir com restricoes apontadas pelo Conselho.

Mas, é a favor de a cidade ir vontando ao normal, pois não temos índices de pandemia no município”, explicou o vereador.