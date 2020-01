Sem presença de Amastha, sentimento de emoção e discursos de conciliação marcam inauguração da CEMEI João Ribeiro Avalie esse post Avalie esse post

Mesmo com chuva intensa, a inauguração da CEMEI, senador João Ribeiro foi marcada por emoção dos familiares do homenageado, fatos políticos de conciliação entre o governador Mauro Carlesse e o prefeito Laurez Moreira e de divulgação das ações da gestão do prefeito. “Tem gente que não quer que as coisas deem certo e quer que as pessoas briguem”, disse a deputada Luana Ribeiro (PSDB).

por Wesley Silas

Na abertura da cerimônia foi apresentado em um telão homenagens ao ex-senador com falas de familiares e personalidades como o secretário de Agricultura, Cesar Halum, destacando o perfil municipalista de João Ribeiro em que o clima foi de emoção entre os amigos e familiares de senador João Ribeiro (in memorian). Ainda na abertura do evento, o prefeito, Laurez Moreira, entregou homenagem à prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e em seguida o secretário de Educação, Eurípedes Cunha, homenageou a deputada Luana Ribeiro.

O primeiro a discursar foi o secretário de Educação Eurípedes Cunha, seguido pela prefeita de Palmas que ignorou os ataques feitos pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, durante visita a Gurupi e optou em explicar como iniciou a ideia da criação das CEMEIs, num momento em que ela e o ex-senador João Ribeiro (in memorian) enfrentaram um sério problema de saúde com o filho recém nascido, João Antônio, hoje com 12 anos.

“Naquele momento eu abracei os cuidados com o João Antônio em tempo integral e tinha o conforto de ter uma retaguarda de pessoas que podiam me assistir para que deixasse eu trabalhar e isso tocou profundamente tanto o meu coração quando o do João de devolvermos às pessoas aquilo que Deus tinha nos dado e então nasceu a ideia dos CEMEIs e do João ser o pai das creches”

Conciliação

Depois de uma semana tumultuada com ataques entre os grupos do prefeito Laurez Moreira e do governador Mauro Carlesse, a deputada Luana Ribeiro, se emocionou ao lembrar a importância do seu pai na política tocantinense e aproveitou para conciliar os ânimos entre o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira e o governador Mauro Carlesse numa confusão envolvendo a criação do Parque Pouso do Meio.

“Trago um recado do nosso governador, Mauro Carlesse, e sei que o prefeito Laurez falou hoje com ele; mas, mesmo assim, ele pediu para falar que o tão sonhado Parque Pouso do Meio vai acontecer. Eu sei que o Eduardo Gomes vai colocar mais recursos e que tanto o prefeito Laurez como o Carlesse têm a mesma intenção de querer o bem para a cidade de Gurupi. A política do prefeito é propositiva e tem gente que não quer que as coisas deem certo e quer que as pessoas briguem”, disse a deputada.

O senador Eduardo Gomes também manteve a mesma linha do discurso da deputada Luana.

“Reforçando o que a Luana disse, eu quero falar que o governador Mauro Carlesse garantiu a desapropriação de toda área necessária para a questão do Parque Pouso do Meio e, pelo que eu ouvi do presidente Jair Bolsonaro nós teremos o asfalto do Trevo da Praia e outros benefícios que Gurupi merece”, disse Gomes.

Gomes destacou em seguida o crescimento político do prefeito Laurez Moreira e o considerou como um orientador e tocantinense de raiz preparado para a luta.

“Ele é um dos grandes líderes deste Estado, junto com o governador, com o prefeito Ronaldo Dimas e todos os prefeito. Nós precisamos entender que o Tocantins fez 30 anos e está mais do que na hora de iniciarmos um segundo ciclo de desenvolvimento e da identidade tocantinense porque temos a absoluta certeza que daqui há alguns anos estará aqui neste palanque uma nova geração política e, tomara que eles falem pela gente, assim como estamos falando pelo senador João Ribeiro”, disse Gomes.

No fechamento do evento o prefeito Laurez Moreira também seguiu o mesmo tom de discursos sem ataques e propositivo.

“Todos sabem que eu sempre tive o grande sonho de quer no Pouso do Meio um Parque para que as pessoas de Gurupi pudessem levar a vida da melhor forma possível e eu estava quase sem esperança de conseguir recursos para iniciar durante o meu mandato e tinha procurado parcerias com diversas pessoas e nenhuma porta tinha sido aberta e quando eu pensava que este sonho estava quase impossível de se realizar o senador Eduardo Gomes ligou me perguntando se o município estava em ordem e deu uma grande notícia de colocar R$ 12 milhões para a realização do parque Pouso do Meio”, disse o prefeito.