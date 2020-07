Sem liberação de resultado do Lacen, Gurupi registra quatro novos resultados positivos

O Comitê Gestor de prevenção ao Coronavírus em Gurupi informou que o Laboratório Central do Estado (Lacen) não liberou resultado de exames de pacientes de Gurupi. Por sua vez, o Lacen informou que a falta de consolidação dos novos casos acontece devido à manutenção corretiva nos sistemas oficiais de notificação do Ministério da Saúde.

por Wesley Silas

Segundo o Comitê Gestor de prevenção ao Coronavírus em Gurupi os novos casos positivos da Covid-19 em Gurupi foram registrados por meio de testes rápidos duas mulheres, de 23 e 29 anos, e dois homens, de 12 e 53 anos feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Centro de Triagem. Informou ainda que até as 14h, desta segunda-feira, 20, o Laboratório Central do Estado (Lacen) não liberou resultado de exames de pacientes de Gurupi.

O boletim epidemiológico da Covid-19 informou que nesta segunda-feira, 20, o Tocantins contabilizou 126 novos casos confirmados da Covid-19. Os municípios que tiveram acima de 10 casos foram Araguaína (28), Palmas (16), Porto Nacional (12), Formoso do Araguaia (11).

Atualmente, o Tocantins apresenta 17.898 casos no total, destes, 11.522 pacientes estão recuperados, 6.077 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 299 pacientes foram a óbito.

Interrupção de kits de extração pelo Ministério da Saúde (MS).

Sobre a falta de liberação de resultados, a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) enviou a seguinte nota ao Portal Atitude:

Nota

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que mantém regularidade em suas testagens, mesmo considerando a interrupção abrupta do fornecimento de kits de extração pelo Ministério da Saúde (MS). Para manter a continuidade da assistência aos pacientes suspeitos da Covid-19, a SES conta com o laboratório da Fiocruz/RJ para o processamento de análises para os casos de pacientes com sintomas leves (aqueles com recomendação de isolamento domiciliar).

Pacientes internados, óbitos que indicam contaminação por Covid-19 e candidatos à doação de órgãos, são casos que requerem um diagnóstico mais urgente, portanto estão sendo analisados diretamente no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins), com prazo de 24h para liberação dos resultados.

Devido à manutenção corretiva nos sistemas oficiais de notificação do Ministério da Saúde, não foi possível consolidar com precisão os casos novos da Covid-19 desde o dia 16 de julho, conforme relatado no Boletim, considerando que os municípios não estão tendo acesso ao sistema para alimentação dos dados.

Diante disse a SES já notificou o Ministério da Saúde, que está buscando solução para regularidade dos sistemas.

A SES informa ainda é possível acompanhar no site http://integra.saude.to.gov.br/covid19 , na seção de Dados Epidemiológicos, a evolução de novos casos, bem como distribuição por gênero, faixa etária, tipo de teste e demais informações relevantes ao enfrentamento.

Palmas, 20 de julho de 2020

Secretaria de Estado da Saúde

Governo do Tocantins