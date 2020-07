Sem foco na disputa eleitoral local, grupo de apoiadores assumem autoria dos outdoors

O grupo de pessoas estiveram no Parque Mutuca para assumir autoria dos outdoors e mostrar que não se trata de disputa eleitoral local, mas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Por Wesley Silas

Com Nota fiscal em mãos, o grupo esteve na tarde desta segunda-feira, 27, no Parque Mutuca com máscaras, com distanciamento, acompanhando de uma equipe de fiscais da vigilância sanitária e da Polícia Militar.

O interlocutor do ato foi o juiz aposentado Dr. Ademar Alves de Souza Filho que mostrou Nota Fiscal da contratação de seis outoddors e disse que o ato não não tem relação com a disputa eleitoral local, mas de apoio ao presidente Bolsonaro.