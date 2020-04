Sem dinheiro em lotéricas, fila para entrar na Caixa Econômica ultrapassa 300 metros

por Wesley Silas

Gurupi possuiu no momento 06 lotéricas, mas só podem efetuar o pagamento do auxílio emergencial com o dinheiro de seus clientes, devido a Caixa Econômica não repassar valores. “O pessoal tem que ter paciência porque só podemos pagar quando entra dinheiro na lotérica porque a Caixa não se responsabilizar em trazer o dinheiro”, explica Joselina Vieira Barroso. Confira a situação das filas nas duas agências da Caixa Econômica Federal em Gurupi.

por Wesley Silas

As filas na porta das duas agências da Caixa Econômica Federal a cada dia aumenta em Gurupi por pessoas que querem receber auxílio emergencial e nada adiante o banco recomendar evitar filas e aglomerações com sugestões de medidas para atendimento com datas do nascimento do beneficiário ou pelo aplicativo Caixa TEM, boa parte das pessoas que têm direito ao benefício, sequer, têm acesso à internet, conforme mostrou a pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) em que 25% dos brasileiros estão desconectados da internet e parte deste grupo os serviço não está disponível nos locais que frequentam.

Sem dinheiro nas Lotéricas

Os donos de lotéricas estão sendo pressionados por beneficiários do auxílio emergencial. Joselina Vieira Barroso é responsável por uma das 06 lotéricas existentes em Gurupi e tem experiência para repassar o que tem acontecido nas lotéricas quando se trata de dinheiro em espécie.

Ele explica que a Caixa Econômica Federal não se responsabiliza em abastecer as lotéricas e, caso os responsáveis pelas lotéricas queiram abastecê-las terá que custear o pagamento dos serviços do Carro Forte.

“O pessoal tem que ter paciência porque só podemos pagar quando entra dinheiro na lotérica porque a Caixa Econômica não se responsabiliza em trazer o dinheiro para a lotérica e para nós é inviável pagar o carro forte. Agora, se a Caixa trouxesse o dinheiro facilitaria”, disse.

Para Joselina o problema se agrava quando sai no mesmo dia pagamentos de salários dos servidores público e de outros benefícios como Bolsa Família.

“Hoje saiu o pagamento do Estado, do município, aposentadorias, Bolsa família e o auxílio emergencial do Coronavírus. Está sendo uma loucura de gente em busca de dinheiro. No caso do auxílio emergencial, a maioria das pessoas beneficiadas são mães solteiras e o valor chega a R$ 1.200,00″, explica.

Risco de contaminação

As filas dos bancos acontecem em um momento delicado devido o crescimento de casos positivos de coronavírus no interior do Tocantins. Dados da Secretária Estadual de Saúde apontam que Araguaína superou Palmas em número positivo e contabilizou ontem (29/04) 55 casos, enquanto Gurupi já foi contabilizado 03 casos, sendo dois ontem, sendo um deles uma técnica em enfermagem que teve contato com um paciente de Cariri. Vale destacar que estiveram internados em Gurupi três caminhoneiros, entre eles o pernambucano, Jorge Luiz Souza Pires, 64 anos, que faleceu na noite da quarta-feira, 30. Atendendo protocolo do Ministério da Saúde, os casos dos caminhoneiro não foram contabilizados em Gurupi, mas na cidade de origem.