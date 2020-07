Sem casos confirmados, Porto Alegre do Tocantins dá continuidade às ações de prevenção e combate a Covid-19

Sem casos confirmados, Porto Alegre do Tocantins dá continuidade às ações de prevenção e combate a Covid19.

por Redação

Dos 139 municípios do Tocantins, apenas 06 não têm casos confirmados de Covid19 até o momento e Porto Alegre do Tocantins é um deles. Com o objetivo de manter a cidade “segura”, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade às ações de enfrentamento da pandemia, com medidas preventivas e de combate.

Nesta semana, mais uma vez, o município realizou o serviço de higienização dos espaços públicos, com aplicação de solução hospitalar desinfetante hospitalar à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Biguanida Polimérica, ideal para áreas críticas, semicríticas e não críticas.

O serviço de higienização está sendo realizado em todo o município. Além disso, a Prefeitura realizou distribuição de máscara para a população e comércio, montou barreira sanitária no acesso de entrada e saída da cidade, com implantação de um sistema de rodolúvel, quando é realizada a desinfecção de veículos que entram na cidade. “Vamos continuar fortalecendo esse trabalho todos os dias junto à comunidade. Além das ações, precisamos da compreensão e colaboração de todos”, destacou o prefeito, Rennan Cerqueira. Até o momento, Porto Alegre do Tocantins, não tem casos confirmados da Covid19. O município soma 33 notificações, com 22 casos descartados por exame e tem 11 pacientes suspeitos, em isolamento domiciliar, aguardando resultado de exame.