Sem candidato, juiz manda tirar propaganda eleitoral do ar em que só Amastha aparece

O juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, Lauro Augusto Moreira, mandou retirar do ar a propaganda eleitoral veiculada na televisão pela coligação “A retomada, para uma Palmas melhor de novo”, em que o candidato Tiago Andrino é ignorado e só Carlos Amastha aparece.

Por Redação

A propaganda em questão foi divulgada no dia 09 de outubro de 2020, com Amastha aparecendo 100% do tempo e afrontando a legislação eleitoral, que faculta a aparição que não exceda 25% do tempo de cada programa ou inserção.

Além de determinar a retirada da propaganda, o juiz eleitoral fixo multa de R$ 5 mil por inserção que descumpra a legislação eleitoral.